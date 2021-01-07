Сертификация итогов президентских выболров возобновилассь в американском Сенате.

Заседание палаты было прервано штурмом сторонников Трампа. Несколько сотен человек прорвались в Капитолий, разбивая стекла и причиняя ущерб историческому зданию. В результате стрельбы есть жертва

Несколько тысяч сторонников Дональда Трампа двинулись на Капитолий после митинга, на котором перед ними выступил действующий президент США и призвал идти к Капитолию. Выступление Трампа совпало с первыми 10-ю минутами заседания Конгресса, которое началось в 13.00 по восточному времени. Вскоре после того, как республиканцы начали подавать возражения против утверждения голосов выборщиков, которые выиграл Джо Байден, несколько сотен человек начали прорываться в Капитолий. Прорвав четыре кордона безопасности, сотни сторонников Трампа ворвались в историческое здание, которое немедленно было поставлено на локдаун. Вице-президента США Майка Пенса, который председательствовал на заседании, эвакуировала секретная служба, конгрессменов эвакуировали в убежище Капитолия. В результате стрельбы погибла женщина — ее личность не раскрывается, но известно, что она была из числа гражданских. Сторонники Трампа прорвались в зал заседаний, разбили окна и стекла, вандализировали здание. Дональд Трамп выступил с видеобрашением в Твиттере, в котором не осудил насилие со стороны своих сторонниов, но вновь повторил ложное утверждение о том, что выборы у него были украдены и призвал всех расходиться по домам. Позднее Твиттер удалил твиты Трампа из-за угрозы насилия и заблокировал аккаунт на 12 часов, пригрозив перманентным баном. Полиция Капитолия не справлялась с протестующими и затребовала помощь. В столице была активирована Нацгвардия, приказ о чем отдал Майк Пенс, а не Трамп, являющийся верховным главнокомандующим страны. Что породило версии о том, что Дональд Трамп может быть отрешен от должности по 25-ф поправке к Конституции за неспособность исполнять обязанности президента. Мэрия Вашингтона ввела комендантский час в городе с 6 вечера.