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05:05, 07 января 2021

Американский Сенат возобновил дебаты по итогам президентских выборов.

Сессия была прервана из-за беспорядков у здания Конгресса с участием сторонников Дональда Трампа. Прерванное заседание возобновилось с выступления вице-президента Майкла Пенса, который является спикером палаты. Вице-президент осудил насилие во время протестов в Вашингтоне. По его словам, насилие никогда не побеждает, побеждает свобода. Лидер демократов в сенате Шумер назвал штурм Капитолия «осквернением храма демократии» и заверил, что конгресс США утвердит итоги выборов, невзирая на действия демонстрантов. Сенатор-демократ назвал события среды пятном на репутации США, которое будет не легко смыть. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сравнил ворвавшихся в Капитолий демонстрантов с потерявшей рассудок толпой.



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