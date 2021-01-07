Аккаунт Дональда Трампа в Твиттере временно заблокирован на 12 часов.

После заявлений об украденной победе соцсеть ограничила возможность президента оставлять сообщения из-за нарушения своих правил. В случае их повторения учетную запись Трампа полностью удалят. Компания настаивает, что в свете беспорядков в Вашингтоне три записи Трампа в «Твиттере» должны быть удалены.
2021-01-07T04:09:47+03:00
2021-01-07T04:09:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 07 января 2021
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