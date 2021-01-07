Конгресс США возобновит сертификацию президентских выборов уже сегодня.

Об этом Си-Эн-Эн сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. То, что конгресс вновь соберется и закончит работу по утверждению итогов выборов, подтвердил в Твиттере и пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса Девин О'Мэлли. По его словам, сам Майк Пенс, который является спикером палаты уже вернулся в сенат. Из—за срыва сторонниками Трампа заседания Сената, Пенс был эвакуирован охраной.
2021-01-07T04:07:21+03:00
2021-01-07T04:07:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 07 января 2021
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