Конгресс США возобновит сертификацию президентских выборов уже сегодня.

Об этом Си-Эн-Эн сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. То, что конгресс вновь соберется и закончит работу по утверждению итогов выборов, подтвердил в Твиттере и пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса Девин О'Мэлли. По его словам, сам Майк Пенс, который является спикером палаты уже вернулся в сенат. Из—за срыва сторонниками Трампа заседания Сената, Пенс был эвакуирован охраной.