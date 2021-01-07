Полиция оттеснили сторонников Дональда Трампа от здания Капитолия.

В результате беспорядков погибла женщина, получившая тяжелое ранение в грудь. По данным CNN, как минимум один пострадавший находится в критическом состоянии. 24-летний молодой человек упал с 10-метровой высоты, когда пытался взобраться на стену Капитолия. Полиция задержала не мении 20 участников беспорядков.
2021-01-07T04:05:59+03:00
2021-01-07T04:06:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2769946-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:05, 07 января 2021
Загрузка комментариев...