Полиция оттеснили сторонников Дональда Трампа от здания Капитолия.

В результате беспорядков погибла женщина, получившая тяжелое ранение в грудь. По данным CNN, как минимум один пострадавший находится в критическом состоянии. 24-летний молодой человек упал с 10-метровой высоты, когда пытался взобраться на стену Капитолия. Полиция задержала не мении 20 участников беспорядков.