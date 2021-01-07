Демократы Рафаэль Уорнок и Джон Оссофф выиграли вторые туры выборов в Сенат США от Джорджии.

Как передвют ведущие американские СМИ, Это означает, что сто мест в новом составе верхней палаты конгресса будут разделены пополам с республиканцами. Поскольку ничью по правилам разбивает вице-президент, которой станет Камала Харрис, демократы получают шаткий контроль над обеими палатами Конгресса. В палате представителей у них уже большинство. 33-летний бывший журналист Оссофф станет самым молодым сенатором за последние 40 лет, а 51-летний пастор-баптист Уорнок — первым демократом-афроамериканцем, который представляет штат в сенате.