Демократы Рафаэль Уорнок и Джон Оссофф выиграли вторые туры выборов в Сенат США от Джорджии.

Как передвют ведущие американские СМИ, Это означает, что сто мест в новом составе верхней палаты конгресса будут разделены пополам с республиканцами. Поскольку ничью по правилам разбивает вице-президент, которой станет Камала Харрис, демократы получают шаткий контроль над обеими палатами Конгресса. В палате представителей у них уже большинство. 33-летний бывший журналист Оссофф станет самым молодым сенатором за последние 40 лет, а 51-летний пастор-баптист Уорнок — первым демократом-афроамериканцем, который представляет штат в сенате.
2021-01-07T03:14:03+03:00
2021-01-07T03:14:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:14, 07 января 2021
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