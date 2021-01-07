ФБ и YouTube заблокировали заявление видео Дональда Трампа, где он говорит об украденной победе.

Соцсети при этом ссылаются на нарушение правил использования. Ранее Трамп на фоне беспорядков у здания конгресса обратился к протестующим у Капитолия и заявил, что выборы были у него «украдены». Он также призвал своих сторонников расходиться по домам.
2021-01-07T03:08:30+03:00
2021-01-07T03:08:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2769936-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:08, 07 января 2021
Загрузка комментариев...