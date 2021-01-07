В Евросоюзе осудили беспорядки в Вашингтоне.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает происходящее американской столице беспрецедентной атакой на демократию США и верховенство права. По его словам, в глазах всего мира американская демократия сегодня оказалась в осаде. У себя в Твиттере Боррель подчеркнул, что результаты президентских выборов в США должны соблюдаться. Ранее протестующие, собравшиеся в Вашингтоне в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, ворвались в здание тиконгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Джо Байдена.
2021-01-07T02:14:49+03:00
2021-01-07T02:14:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2769924-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:14, 07 января 2021
Загрузка комментариев...