Некоторые сторонники Дональда Трампа не собираются покидать капитолий.

Как передает Си-эн-эн, они намерены здесь всю ночь и таким образом как можно дольше затянуть процесс утверждения итогов прошедших президентских выборов. Между тем, полиция Вашингтона, в котором введен комендантский час, уже предупредила, что будет задерживать всех нарушителей.
2021-01-07T02:09:21+03:00
2021-01-07T02:09:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 07 января 2021
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