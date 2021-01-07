Некоторые сторонники Дональда Трампа не собираются покидать капитолий.

Как передает Си-эн-эн, они намерены здесь всю ночь и таким образом как можно дольше затянуть процесс утверждения итогов прошедших президентских выборов. Между тем, полиция Вашингтона, в котором введен комендантский час, уже предупредила, что будет задерживать всех нарушителей.