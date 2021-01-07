Пентагон готов оказать дополнительную поддержку властям Вашингтона.

С таким заявлением выступил И. о. министра обороны США Кристофер Миллер по итогам обсуждения с вице-президентом США Майклом Пенсом и спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси ситуации в американской столице. Ранее сообщалось, что более тысячи резервистов нацгвардии направлены к Капитолию для борьбы с беспорядками в Вашингтоне.