Пентагон готов оказать дополнительную поддержку властям Вашингтона.

С таким заявлением выступил И. о. министра обороны США Кристофер Миллер по итогам обсуждения с вице-президентом США Майклом Пенсом и спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси ситуации в американской столице. Ранее сообщалось, что более тысячи резервистов нацгвардии направлены к Капитолию для борьбы с беспорядками в Вашингтоне.
2021-01-07T02:07:17+03:00
2021-01-07T02:07:24+03:00
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02:07, 07 января 2021
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