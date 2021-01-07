По информации CNN, к зданию конгресса США переброшен полицейский спецназ.

В Вашингтоне введен комендантский час, объявленный как раз из-за беспорядков близ здания Конгресса. Кроме того, по данным телеканала, полицейским удалось очистить от демонстрантов часть здания Конгресса. В Конгрессе США накануне должны были утвердить результаты президентских выборов. Однако сторонники Трампа сорвали мероприятие, ворвавшись в зал заседаний Сената. В связи с этим и Сенат, и Палата

представителей приостановили работу на неопределенный срок.