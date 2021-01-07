Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заразился коронавирусом.

Это произошло перед стартом этапа Кубка мира в Оберхофе. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России. Польховский помещен на десятидневный карантин. Сборная России находится в Оберхофе, где с 8 по 17 января пройдут два этапа Кубка мира. Все команды перед стартом соревнований проверяются на коронавирус.
2021-01-07T01:13:50+03:00
2021-01-07T01:13:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2769910-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:13, 07 января 2021
Загрузка комментариев...