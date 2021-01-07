Палата общин британского парламента поддержала введение карантина на территории Англии.

О введении жестких ограничительных мер из-за коронавируса премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил 4 января. Утвержденный парламентом пакет мер рассчитан до 31 марта, однако Джонсон подчеркнул, что в зависимости от ситуации власти могут начать отменять ограничения раньше этого срока. По словам Джонсона, сейчас основная цель карантина — дать возможность привить как можно больше людей, входящих в группы риска, и избежать перегрузки системы здравоохранения.
2021-01-07T01:11:06+03:00
2021-01-07T01:11:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 07 января 2021
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