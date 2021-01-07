Палата общин британского парламента поддержала введение карантина на территории Англии.

О введении жестких ограничительных мер из-за коронавируса премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил 4 января. Утвержденный парламентом пакет мер рассчитан до 31 марта, однако Джонсон подчеркнул, что в зависимости от ситуации власти могут начать отменять ограничения раньше этого срока. По словам Джонсона, сейчас основная цель карантина — дать возможность привить как можно больше людей, входящих в группы риска, и избежать перегрузки системы здравоохранения.