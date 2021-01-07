Демократ Джон Оссофф выиграл во втором туре выборов в Сенат в Джорджии.

Это означает, что верхняя палата Конгресса США переходит под контроль Демпартии. Такие оценки представил телеканал Эн-би-си. Официально подсчет голосов еще не завершен. Ранее в Джорджии, согласно оценкам ведущих СМИ, на выборах в Сенат победил еще один демократ Рафаэль Уорнок. Таким образом у республиканцев и демократов с учетом независимых сенаторов теперь равное число голосов, но с избранием Камалы Харрис вице-президентом США у демократов появляется преимущество.
2021-01-07T01:09:49+03:00
2021-01-07T01:09:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2769906-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:09, 07 января 2021
Загрузка комментариев...