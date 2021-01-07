Об этом в Твиттере сообщил губернатор штата Ларри Хоган. Ранее президент США Дональд Трамп распорядился направить военнослужащих
Нацгвардии США к зданию американского Конгресса, где произошли беспорядки
Губернатор соседнего с американской столицей штата Вирджиния также принял решение
направить в Вашингтон военнослужащих Нацгвардии и 200 сотрудников местной
полиции.
Власти штата Мэриленд направляют в американскую столицу полицию и Нацгвардию
Об этом в Твиттере сообщил губернатор штата Ларри Хоган. Ранее президент США Дональд Трамп распорядился направить военнослужащих