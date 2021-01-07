В ходе протестов у Капитолия в Вашингтоне ранена женщина.

Как передает CNN, она в

тяжелом состоянии. По сведениям NBC, медпомощь оказывается не одному, а нескольким пострадавшим. Ранее группа демонстрантов, поддерживающая президента США Дональда Трампа, прорвалась в здание Сената. В связи с этим обе палаты Конгресса приостановили работу. Вице-президента США Майка Пенса и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси эвакуировали из здания конгресса. Дональд Трамп распорядился направить к Капитолию подразделения нацгвардии для наведения порядка. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила комендантский час в американской столице