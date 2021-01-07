Избранный президентом США Джо Байден призвал сторонников Трампа прекратить протесты у Конгресса.

Байден заявил, что происходящее в Вашингтоне показывает, что демократия в США в опасности. Он потребовал от Трампа тоже обратиться к нации и призвать своих сторонников покинуть центр столицы. Сам Трамп у себя в Твиттере призвал протестующих в Вашингтоне покинуть Капитолий и разойтись по домам. Он вновь говорил об «украденных» выборах, но, по его словам, стране нужен мир и порядок. Ранее сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков, объявивших о победе на президентских выборах демократа Джозефа Байдена. До начала заседания действующий президент выступил около Белого дома перед многотысячной манифестацией в свою поддержку и подтвердил, что не признаёт поражения на выборах. После завершения акции многие ее участники направились к зданию Конгресса.