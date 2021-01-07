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00:05, 07 января 2021

В России сегодня должны пройти богослужения в честь Рождества

В Русской Православной Церкви обещали, что их организуют с учётом указаний Роспотребнадзора.
Верующих этим утром ждут в церквях по всей стране. Как пишет «Российская газета», в зависимости от региона правила проведения служений будут разные.
Например, издание отмечает, что в одном из храмов Воронежа прихожан заранее предупредили, что внутрь пустят не всех. На полу там нарисовали разметку для соблюдения социальной дистанции, и, если людей будет слишком много, то их попросят пойти домой или в другие церкви.
При этом, о каких-либо общих мерах предосторожности для всех приходов в связи с Рождеством в РПЦ так и не объявили. В храмы будут работать также, как и в прошлом году, то есть с учётом ограничений, рекомендованных Роспотребнадзором.
Из необычного – в одной из церквей Ростовской области газете сказали, что из-за эпидемии помазание будут совершать ватной палочкой, а во время причастия прихожанам будут раздавать одноразовые салфетки. После службы использованные предметы гигиены планируют сжечь.
Также в некоторых регионах представители церкви призывали пожилых людей в этом году не приходить в храмы на Рождество. При этом в Сибири, как отмечает газета, подобных заявлений не сделали. Она также отметила, что в рождественском послании митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия о коронавирусе или опасности заразиться не было ни слова.

Ранее в РПЦ допускали закрытие церквей из-за эпидемии только в случае объявление режима чрезвычайной ситуации.



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