Протесты сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне переросли в беспорядки и захват здания Конгресса

Митинг сторонников президента США Дональда Трампа перерос в беспорядки. Протестующие ворвались в здание Капитолия, где находятся обе палаты американского Конгресса. Это произошло во время слушаний, посвященных утверждению результатов президентских выборов. Митингующие прорвали оцепление полиции и начали выламывать двери и бить стекла.

Сообщается, что полиция применил слезоточивый газ, есть пострадавшие. Из Капитолия был эвакуирован персонал, также в безопасное место выведены руководящие члены Конгресса и вице-президент Майк Пенс.



Мэрия Вашингтона объявила комендантский час в городе. Администрация американской столицы призвала национальную гвардию вмешаться в ситуацию. Как пишет газета The New York Times, в город уже направлены 200 бойцов.



По неподтвержденным данным, в здании Конгресса США произошла стрельба. Сообщается об одной пострадавшей. Участница митинга, как передает телеканал NBC, получила ранение при попытке проникнуть в один из залов заседаний. CNN сообщает также о нескольких пострадавших сотрудниках правоохранительных органов. К этому часу, как передает телеканал АВС, часть протестующих начинают покидать ступени Конгресса США. Однако там еще остается значительная часть участников акции.



Взрывное устройство было обнаружено и впоследствии обезврежено в здании Национального комитета Республиканской партии США в Вашингтоне. Об этом в среду сообщила газета «Нью-Йорк таймс». По информации ее источников, в связи с обнаружением подозрительного предмета была проведена эвакуация и в находящейся неподалеку штаб-квартире демократов.



Действующий президент США Дональд Трамп призвал митингующих действовать исключительно мирно. В своем твиттере он также написал, что просит своих сторонников поддержать полицию. Незадолго до беспорядков в Капитолии Трамп выступил перед собравшимися на митинге в Вашингтоне. Действующий глава Белого дома заверил на митинге своих сторонников в Вашингтоне, что и он, и его соратники продолжат борьбу. Трамп также надеется, что вице-президент Майк Пенс не будет голосовать за утверждение итогов выборов.



Дональд Трамп до сих пор настаивает на том, что именно он является победителем выборов, а результаты, которые говорят о победе кандидата от демократов Джозефа Байдена, сфальсифицированы.