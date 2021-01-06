Кубанское управление МЧС объявило о том, что в районе Сочи ликвидированы последние два лесных пожара

Угрозы населенным пунктам не возникло, о пострадавших не сообщается. Сразу несколько возгораний в лесах в районе Сочи произошло в начале января. По словам спасателей, основанной причиной стали действия людей, — передает агентство РИА Новости. Задержаны пять человек, которых подозревают в умышленных поджогах.