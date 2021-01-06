Z Архив новостей новости
5 0 6 61
23:04, 06 января 2021

Кубанское управление МЧС объявило о том, что в районе Сочи ликвидированы последние два лесных пожара

Угрозы населенным пунктам не возникло, о пострадавших не сообщается. Сразу несколько возгораний в лесах в районе Сочи произошло в начале января. По словам спасателей, основанной причиной стали действия людей, — передает агентство РИА Новости. Задержаны пять человек, которых подозревают в умышленных поджогах.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 31 декабря Поздравить…

5 216 6 6336 31.12
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Новый год – праздник свободы На Новый год у нас происходит то же самое. Только в качестве ритуальных блюд у нас оливье, «шуба», холодец в обязательном наборе, и в желательном – мандарины и бутерброды с икрой…

5 130 6 10459 01.01
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Печать Богдана Эти времена купированной истории давно прошли. Однако знают ли сегодня – что в России, что Украине — о зверствах самого знаменитого украинского гетмана, поминают ли их? Да ничуть! Резал евреев? Вырезал десятки тысяч? Ну и что! Это ж евреи!..

5 50 6 5408 14:12
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Outer Russia: «внешняя Россия». О новой российской эмиграции Большинство — люди русского языка и культуры, перебравшиеся жить за границу, но неравнодушные к судьбе своей исторической родины…

5 211 6 28814 09:42
Голосование
5 38 6 5327 05.01
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

«Слухи о вероятном нападении на СССР считаю неправдоподобными…» Сегодня не все хотят вспоминать о просчетах Сталина, которые повлекли за собой поражения Красной армии летом и осенью 1941 года, трагедию миллионов наших военнопленных и граждан, оказавшихся на оккупированной территории…

5 365 6 57848 04.01
Новости

Журналистка «Новой газеты» узнала голос экс-главы белорусского КГБ на записи о подготовке убийства Павла Шеремета Ирина Халип пишет на сайте своего издания, что в 2011 году Вадим Зайцев угрожал ей расстрелом…

5 33 6 5363
Новости

Ряд смертей общественных деятелей в регионах совпали с визитом туда предполагаемых отравителей Алексея Навального На это обращает внимание телеканал Дождь…

5 70 6 62252
Интервью Особое мнение

Дмитрий Гордон гость: Дмитрий Гордон украинский журналист

3377392

5 51 6 8869 17:08
#слушать 37:02 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Новогоднее обращение Владимира Путина Новогоднее обращение Владимира Путина Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания…

5 229 6 41095 01.01
8читать ;смотреть
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

И как только американцы справляются? Нет никаких «федеральных округов» и полпредств. И президент не может снимать губернаторов «по утрате доверия»...

5 588 6 106340 02.01
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Ожидания и реальность — 2021 Это давление, разумеется, будет сохраняться — и учитывая антироссийскую риторику новой американской администрации мы увидим немало интересных попыток взорвать ситуацию вблизи от российских границ…

5 34 6 7137 04.01
Блоги

Михаил Таратута журналист

Трамп, уходит, что в остатке? Не удивлюсь, если с годами, как это было с президентом Рональдом Рейганом, потомки оценят работу Трампа значительно выше…

5 71 6 15830 17:47
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Нет никакой необходимости ликвидировать Алексея Навального. Потому что Алексей Навальный с точки зрения большинства населения является предателем и никогда у него нет никаких шансов получить поддержку…

5 75 6 16604 04.01
#слушать 39:43 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

Великий Советский Союз рухнул от двух инъекций Михаила Горбачева: против страха и против репрессий Как бы там ни было, главное в личности Михаила Сергеевича то, что он оказался не душегубом, не маньяком власти, упивающимся страданиями и кровью других…

5 257 6 56846 05.01
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Новогоднее пожелание российского политтехнолога братьям-белорусам На улицу будет иметь смысл выйти только после того, как протестующие прочно овладеют контролем над предприятиями и учреждениями…

5 36 6 8355 31.12

Популярное за неделю

Новости

Ряд смертей общественных деятелей в регионах совпали с визитом туда предполагаемых отравителей Алексея Навального На это обращает внимание телеканал Дождь…

5 70 6 62470
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путин себе подарок уже сделал: подарил себе кучу безумных законов, согласно которым всё население страны можно объявить иноагентами или врагами народа, как оно по-старому…

5 106 6 94270 02.01
#слушать 49:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
5 40 6 5387 05.01
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Главный итог года — Кремль проиграл. Пустые поздравления Ну вот зачем запись с ним ставят под бой курантов? Ну вот почему нельзя днём поздравить и не смущать собой россиян за пять минут до наступления Нового Года? Выложите в сеть…

5 174 6 440551 31.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Путинская Россия — Уроды, законы, Госдума, попы, Навальный, вытрезвители и ЛТП Путинская Россия — Уроды, законы, Госдума, попы, Навальный, вытрезвители и ЛТП Тут много всего, несмотря на то, что публика еще лежит рожами в салатах и к реальной жизни не вернулась. Путинская Россия сообразила, что без уродов ей не выжить…

5 91 6 107222 04.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8933916
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4755932

Сегодня в эфире