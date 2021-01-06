Китай не разрешил въезд в страну экспертов ВОЗ, которые расследуют обстоятельства появления коронавируса

В МИДе КНР пояснили, что не закончили подготовку к визиту делегации. В начале января международная группа должна была отправиться в китайский город Ухань. Еще в декабре представители ВОЗ говорили, что Пекин дал разрешение на визит. По официальной версии, вспышка коронавируса началась на уханьском рынке, где торговали летучими мышами, переносящими коронавирусы. Однако высказываются предположения о лабораторном происхождении болезни.