Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия

Там располагаются обе палаты Конгресса, который сегодня должен был утвердить итоги президентских выборов. О том, что протестующие уже внутри здания, сообщают телеканалы NBC и CNN, а также подтверждают некоторые сенаторы и представители полиции. Стражи порядка применили слезоточивый газ, по неподтвержденным данным, есть пострадавшие. Заседания Палаты представителей и Сената США прерваны, из здания эвакуирован персонал. Зал заседаний Сената покинул вице-президент Майк Пенс. Сообщается, что он находится в безопасном месте. Несколько минут назад мэрия Вашингтона объявила о введении в городе комендантского часа с шести вечера до шести утра.

Дональд Трамп призывал протестующих действовать мирно и поддерживать полицию.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконелл против пересмотра итогов президентских выборов. Такой шаг, по его мнению, нанес бы непоправимый урон стране. А демократия начнет двигаться по нисходящей смертоносной спирали, подчеркнул однопартиец действующего президента Дональда Трампа, проигравшего выборы. Конгресс США приступил к утверждению итогов голосования. Ряд республиканцев внесли возражения по поводу результатов в отдельных штатах.