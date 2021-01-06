Комендантский час объявлен в столице США

Мэрия Вашингтона объявила о таком решении на фоне беспорядков у здания Конгресса и внутри него. Сообщается, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались внутрь Капитолия, где должны были утвердить результаты президентских выборов, победителем которых объявлен демократ Джозеф Байден. Трамп и те, кто его поддерживают, не признают итогов голосования и считают их сфальсифицированными.
2021-01-06T22:42:34+03:00
2021-01-06T22:53:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2769878-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:42, 06 января 2021
Загрузка комментариев...