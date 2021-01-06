В Германии вводят обязательную женскую квоту в руководстве компании

Закон, который сегодня одобрило правительство ФРГ, требует, чтобы женщина была как минимум среди трех членов правления любой немецкой компании. До сегодняшнего дня, как пишет немецкий сайт Deutsche Welle, подобная квота действовала лишь в наблюдательных советах крупных корпораций. В отношении других предприятий она носила рекомендательный характер.