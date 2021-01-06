Европейский регулятор одобрил вторую вакцину от коронавируса

Ее разработала американская компания Moderna. В документах агентства по лекарственным препаратам говорится, что вакцину можно использовать для лиц старше 18 лет. Ее применение также одобрила европейская комиссия. До этого в Европе была зарегистрирована вакцина производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.