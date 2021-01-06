Евросоюз отказывается признавать новый состав венесуэльского парламента

Брюссель намерен и дальше поддерживать лидера оппозиции Хуана Гуайдо, — сказал представитель внешнеполитической службы ЕС. Новые парламентские выборы прошли в Венесуэле месяц назад, однако, многие оппозиционные партии отказались от участия в голосовании и обвинили власти в нарушениях. В результате победителем был объявлен проправительственный альянс. Ранее десятки стран признали Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.