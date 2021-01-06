Сенат и Палата представителей США прервали свои заседания

Это связано с тем, что сторонники президента страны Дональда Трампа пытаются прорваться в здание Капитолия. Сегодня обе палаты Конгресса должны утвердить результаты президентских выборов, победителем которых объявлен Джозеф Байден. Трамп и его сторонники считают результаты голосования сфальсифицированными. Сообщается, что полиция применила слезоточивый газ, есть пострадавшие. Из здания Конгресса эвакуирован персонал. Также заседание Сената покинул вице-президент Майк Пенс.

Ранее десятки тысяч протестующих собрались неподалеку от Капитолийского холма на митинг, где перед ними выступил сам Трамп. Он сказал, что не собирается признавать своего поражения