Украинские спецслужбы проверят информацию о контрабанде в страну вакцины от коронавируса

Такое поручение дал службе безопасности Украины и другим силовым структурам президент Владимир Зеленский. По его словам, у государства уже есть четкий план по вакцинации. Первыми прививки должны получить люди из групп риска и те, кто непосредственно участвует в борьбе с коронавирусом. Ранее в прессе появились сообщения о том, что около десяти депутатов Верховной рады, а также бизнесмены и чиновники, могли получить прививки препаратом от компании Pfizer и BioNTech, которые тайно провезли в страну. При этом утверждалось, что за два укола каждый якобы заплатил по 3 тысячи евро.