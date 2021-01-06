Кремль принимал решение о сирийской операции, исходя исключительно из интересов российского государства

И время показало, что такой шаг был верным, — сказал президент Владимир Путин. Россия начала операцию в Сирии больше 5 лет назад. С тех пор Москва несколько раз объявляла об окончательной победе над террористами и о сокращении своего контингента. За это время потери российских вооруженных сил, как писала пресса, составили более ста человек. Также сообщалось о гибели российских граждан, которые входили в состав частной военной компании Вагнера.