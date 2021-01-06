Американский Конгресс приступил к обсуждению итогов президентских выборов

Эта формальная процедура необходима для утверждения нового главы государства – им станет демократ Джо Байден, но республиканская партия использует все возможности, чтобы оспорить результаты.

Обычно обсуждение результатов голосования на совместной сессии Палаты представителей и Сената длится около часа, но, как отмечает телеканал CNN, из-за возражений со стороны республиканской партии процесс может сильно затянуться. По каждому штату, результаты голосования в котором будут оспорены, пройдут дебаты, и в каждом случае они могут длиться до двух часов. Не успело заседание начаться, как республиканцы выступили против учета голосов выборщиков в Аризоне. Председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент Майк Пенс приостановил заседание, чтобы обе палаты могли обсудить возражения и проголосовать. И поскольку контроль над Палатой представителей у демократов, попытки республиканцев оспорить результаты вряд ли окажутся успешными. Ранее действующий президент США Дональд Трамп, не признающий итоги выборов, призвал вице-президента отказаться утверждать результаты голосования. Сам Пенс на заседании заявил, что его долг — защищать конституцию и обеспечивать ее соблюдение, поэтому он не будет в одностороннем порядке определять, какие голоса выборщиков следует засчитывать, а какие – нет. Американские СМИ отмечают, что в действительности у Пенса и нет соответствующих полномочий.

Инаугурация Джозефа Байдена должна пройти 20 января.