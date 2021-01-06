Президент США Дональд Трамп отказался признавать свое поражение на выборах

Действующий глава государства заверил на митинге своих сторонников в Вашингтоне, что и он, и его соратники продолжат борьбу. Трамп также надеется, что вице-президент Майк Пенс не будет голосовать за утверждение итогов выборов.

Дональд Трамп до сих пор настаивает на том, что именно он является победителем выборов, а результаты, которые говорят о победе кандидата от демократов Джозефа Байдена, сфальсифицированы. При этом Трамп до сих пор не смог через суды добиться отмены результатов выборов. Американский Конгресс в ближайшие часы должен утвердить результаты голосования. В этой связи в Вашингтоне протестуют десятки тысяч сторонников Трампа.



Тем временем сообщается, что митингующие сторонники Дональда Трампа прорвали оцепление возле здания Конгресса. Внутрь митингующие попасть не смогли, нескольких человек задержала полиция, пишет газета The Washington Post. По предварительным данным, из-за столкновений возле Капитолийского холма эвакуировали Библиотеку Конгресса.