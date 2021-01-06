В Абхазии из-за лесного пожара завалило республиканскую автотрассу

Огонь поступил к городу Гагры, — сообщает республиканский МЧС. Аварийным службам уже удалось освободить часть дороги, чтобы организовать движение транспорта. Сложная обстановка складывается в районе одного из санаториев. При этом власти говорят, что ситуацию удалось стабилизировать, угрозы населенным пунктам нет. О причинах природного пожара пока не сообщается.