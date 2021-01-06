Полиция прекратила административное дело в отношении активиста, который был задержан с плакатом в поддержку хабаровчан

Московская полиция прекратила административное дело в отношении активиста, который был задержан с плакатом в поддержку жителей Хабаровска. Сам инцидент произошел еще в ноябре, активиста задержали на Пушкинской площади. О прекращении дела стало известно лишь сейчас. Как рассказали в правозащитном проекте ОВД-Инфо, дело было закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения.
2021-01-06T21:33:18+03:00
2021-01-06T21:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 06 января 2021
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