Полиция прекратила административное дело в отношении активиста, который был задержан с плакатом в поддержку хабаровчан

Московская полиция прекратила административное дело в отношении активиста, который был задержан с плакатом в поддержку жителей Хабаровска. Сам инцидент произошел еще в ноябре, активиста задержали на Пушкинской площади. О прекращении дела стало известно лишь сейчас. Как рассказали в правозащитном проекте ОВД-Инфо, дело было закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения.