Мутация коронавируса, которую обнаружили в Нигерии, может вызывать более тяжелые формы заболевания, — говорят вирусологи. Также у нее выше скорость распространения, — пишет британская газета «Экспресс». По словам вирусологов, один человек может передать болезнь четырем или пяти членам семьи. Об обнаружении нового варианта коронавируса сообщалось еще в конце декабря. Мутацию нашли в пробах сразу двух пациентов.
2021-01-06T21:32:06+03:00
2021-01-06T21:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 06 января 2021
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