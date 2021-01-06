Мутация коронавируса, которую обнаружили в Нигерии, может вызывать более тяжелые формы заболевания, — говорят вирусологи. Также у нее выше скорость распространения, — пишет британская газета «Экспресс». По словам вирусологов, один человек может передать болезнь четырем или пяти членам семьи. Об обнаружении нового варианта коронавируса сообщалось еще в конце декабря. Мутацию нашли в пробах сразу двух пациентов.