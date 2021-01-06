Вице-президент США Майк Пенс не намерен препятствовать утверждению результатов президентских выборов

В эти минуты Конгресс приступил к процедуре сертификации итогов голосования. Ранее коллегия выборщиков объявила о победе кандидата от Демократов Джозефа Байдена. Республиканец Пенс, который является спикером Сената, подчеркнул, что считает своим долгом защиту конституции. Он не считает себя вправе в одностороннем порядке определять, какие голоса следует засчитывать, а какие — нет. Ранее действующий президент США Дональд Трамп призвал Пенса голосовать против утверждения итогов выборов.

Сам американский Конгресс намерен обсудить возражения против утверждения итогов голосования. Как передает агентство Reuters, члены обеих палат намерены в ближайшие два часа обсудить возражения республиканцев по поводу результатов голосования в Аризоне. Ране небольшая группа конгрессменов объявила о планах добиться пересмотра итогов выборов.