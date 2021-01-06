Рекордно низкая температура была зафиксирована на территории Испании

Это произошло на севере страны в Каталонии. Здесь в горах столбик термометра опустился до минус 34 градусов, — говорится в Твиттере одного из природных парков Пиренеев. Теперь эти данные должно подтвердить государственное метеорологическое агентство королевства. Предыдущий рекорд – минус 32 градуса – был зафиксирован в испанских Пиренеях в 1956-ом году.