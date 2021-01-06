Мурашко: Число отравлений алкоголем в праздники снизилось по сравнению с прошлым годом

Число отравлений алкоголем в праздники снизилось по сравнению с прошлым годом, — сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Однако, по его словам, этот показатель все еще остается высоким по сравнению с будними днями. Пик нежелательных последствий злоупотребления алкоголем, — добавил министр, — приходятся на новогоднюю ночь. Он призвал сограждан проявлять благоразумие и осторожность.
2021-01-06T21:05:26+03:00
2021-01-06T21:05:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2769844-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:05, 06 января 2021
Загрузка комментариев...