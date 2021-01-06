Трубоукладочное судно «Академик Черский» прибыл к недостроенному участку газопровода «Северный поток – 2»

Об этом говорят данные глобальной системы отслеживания судов. Сейчас корабль находится неподалеку от датского острова Борнхольм. До этого судно было в этом районе в декабре прошлого года, но потом вернулось в Россию. Реализация проекта по доставке в Европу российского газа была приостановлена больше года назад из-за американских санкций. Тогда даже в Кремле говорили, что «Северный поток – 2» достроят силами российской компании, но завершится строительство на несколько месяцев позже запланированного.