Полиция Гонконга задержала более 50 человек по подозрению в попытке переворота

Все они участвовали в первичных выборах кандидатов от демократических сил в законодательные органы Гонконга в прошлом году, — пишет местная газета Hong Kong Free Press. Поводом, по некоторым данным, стало обещание самих активистов в случае победы на выборах наложить вето на бюджет города. В 2019 году в Гонконге вспыхнули массовые протесты из-за попыток Пекина урезать автономию города.
2021-01-06T21:04:22+03:00
2021-01-06T21:04:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 06 января 2021
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