Полиция Гонконга задержала более 50 человек по подозрению в попытке переворота

Все они участвовали в первичных выборах кандидатов от демократических сил в законодательные органы Гонконга в прошлом году, — пишет местная газета Hong Kong Free Press. Поводом, по некоторым данным, стало обещание самих активистов в случае победы на выборах наложить вето на бюджет города. В 2019 году в Гонконге вспыхнули массовые протесты из-за попыток Пекина урезать автономию города.