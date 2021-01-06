Российское руководство принимало решение об операции в Сирии, исходя из интересов государства

Об этом сказал президент Владимир Путин. Он добавил, что несмотря на разгром террористических группировок в Сирии, с территории, которую контролируют боевики, до сих пор исходит угроза. Москва начала операцию в Сирии больше пяти лет назад. За это время российское руководство по меньшей мере трижды объявляло о победе над террористами и выводе контингента из Сирии. Несмотря на это, в арабской республике до сих пор действует российская военно-морская база в Тартусе и авиабаза Хмеймим.