Президент США Дональд Трамп не намерен признавать своего поражения на выборах

На митинге перед десятками тысяч сторонников в Вашингтоне, действующий глава Белого дома сказал, что ни он, ни его соратники не собираются сдаваться и пообещал представить доказательства своей победы в ходе голосования. Трамп также призвал вице-президента Майка Пенса не голосовать за утверждение результатов выборов. Именно сегодня Конгресс проводит заседание, где должны официально признать победу на выборах кандидата от демократов Джозефа Байдена.