Президент США Дональд Трамп не намерен признавать своего поражения на выборах

На митинге перед десятками тысяч сторонников в Вашингтоне, действующий глава Белого дома сказал, что ни он, ни его соратники не собираются сдаваться и пообещал представить доказательства своей победы в ходе голосования. Трамп также призвал вице-президента Майка Пенса не голосовать за утверждение результатов выборов. Именно сегодня Конгресс проводит заседание, где должны официально признать победу на выборах кандидата от демократов Джозефа Байдена.
2021-01-06T21:02:44+03:00
2021-01-06T21:02:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 06 января 2021
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