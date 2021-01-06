Боливия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник»

Местный регулятор выдал разрешение на основе российских данных клинических исследований, — рассказали представители Российского фонда прямых инвестиций, который участвовал в разработке препарата. По аналогичной процедуре еще в декабря «Спутник» зарегистрировали в Аргентине, Сербии и Белоруссии. В Боливию планируют поставить более 5 миллионов доз вакцины, это хватит примерно на пятую часть населения страны.
2021-01-06T20:32:30+03:00
2021-01-06T20:32:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 06 января 2021
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