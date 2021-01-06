Ирландия ужесточает карантинные меры: в стране закрывают школы и стройплощадки

Ограничение будет действовать на протяжении трех недель. Ранее в Ирландии была ограничена работа гостиниц и магазинов. Большинство торговых предприятий работают в режиме доставки товаров, — передает агентство Reuters. От приезжающих в страну из Британии и ЮАР требуют справки об отсутствии коронавируса. Не исключено, что это требование распространят и на туристов из других стран.
2021-01-06T20:32:00+03:00
2021-01-06T20:32:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 06 января 2021
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