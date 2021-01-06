Ирландия ужесточает карантинные меры: в стране закрывают школы и стройплощадки

Ограничение будет действовать на протяжении трех недель. Ранее в Ирландии была ограничена работа гостиниц и магазинов. Большинство торговых предприятий работают в режиме доставки товаров, — передает агентство Reuters. От приезжающих в страну из Британии и ЮАР требуют справки об отсутствии коронавируса. Не исключено, что это требование распространят и на туристов из других стран.