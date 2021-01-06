Действующий президент США Дональд Трамп не намерен признавать свое поражение на выборах

Об этом он сказал, выступая на митинге в Вашингтоне перед десятками тысяч своих сторонников. Демонстрация проходит в преддверии заседания американского Конгресса, где должны утвердить итоги голосования. Коллегия выборщиков ранее признала победителем президентских выборов кандидата от демократов Джозефа Байдена. Трамп призвал своего вице-президента Майка Пенса, как спикера верхней палаты Конгресса, не голосовать за утверждение победы Байдена.