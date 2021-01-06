Во Франции неизвестные украли сотни бутылок вина на общую сумму 350 тысяч евро

Как передает местный телеканал BFM, грабители взломали дверь винного погреба в городе на востоке страны, погрузили ящики с вином и попытались скрыться. Когда за ними бросилась полицейская погоня, злоумышленники кидали в жандармов бутылки вина, но серьезный урон нанести не смогли. Как отмечает телеканал, тот же погребок грабили также накануне. Тогда похитили вина на 200 тысяч евро.
2021-01-06T20:06:10+03:00
2021-01-06T20:06:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:06, 06 января 2021
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