Американский космический грузовик Сигнус отстыковался от Международной космической станции

Он направляется в автономный полет. В течение трех недель, как ожидается, на его борту будут проводиться научные эксперименты. Также в рамках тестирования специалисты NASA планируют устроить пожар для изучения условий распространения огня в кабине корабля. Сигнус забрал со станции мусор и отходы, в конце января он сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы. Это уже 14-й полет частного космического грузовика к станции.
2021-01-06T20:05:49+03:00
2021-01-06T20:05:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 06 января 2021
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