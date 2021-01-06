Американский космический грузовик Сигнус отстыковался от Международной космической станции

Он направляется в автономный полет. В течение трех недель, как ожидается, на его борту будут проводиться научные эксперименты. Также в рамках тестирования специалисты NASA планируют устроить пожар для изучения условий распространения огня в кабине корабля. Сигнус забрал со станции мусор и отходы, в конце января он сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы. Это уже 14-й полет частного космического грузовика к станции.