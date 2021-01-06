«Фонтанка»: В Петербурге отказываются записывать на прививки против коронавируса до конца праздников

В Петербурге отказываются записывать на прививки против коронавируса до конца праздников, — утверждает интернет-издание «Фонтанка». На это пожаловались сразу несколько жителей города, которые пытались записаться. В комитете по здравоохранению говорят, что сами прививки делают ежедневно с 1 января, но во многих районах составлены большие списки желающих получить препарат и на ближайшие дни очереди сформированы. Сейчас в приоритетном порядке здесь делают прививки медикам, учителям, социальным работникам, сотрудникам МВД и людям старше 60 лет. Всеобщая вакцинация в городе пока не начиналась, — сказал источник издания в Смольном.
2021-01-06T20:05:26+03:00
2021-01-06T20:05:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 06 января 2021
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