В Забайкальском крае задержан один из участников протестов против строительства храма в центре Екатеринбурга

Иван Ноговицын находится в СИЗО с ноября, — пишет свердловское издание «Вечерние ведомости». По его сведениям, задержанного обвиняют в массовых беспорядках и призывах к ним. По предварительным данным, Ноговицына остановили на границе в Приморском крае, когда он возвращался из туристической поездки. Ранее одного из участников протестов против строительства храма приговорили к полутора годам ограничения свободы, но позже эту меру заменили на колонию-поселение. Сама акция протеста проходила в мае 2019 года.
2021-01-06T20:04:55+03:00
2021-01-06T20:04:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 06 января 2021
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