В Забайкальском крае задержан один из участников протестов против строительства храма в центре Екатеринбурга

Иван Ноговицын находится в СИЗО с ноября, — пишет свердловское издание «Вечерние ведомости». По его сведениям, задержанного обвиняют в массовых беспорядках и призывах к ним. По предварительным данным, Ноговицына остановили на границе в Приморском крае, когда он возвращался из туристической поездки. Ранее одного из участников протестов против строительства храма приговорили к полутора годам ограничения свободы, но позже эту меру заменили на колонию-поселение. Сама акция протеста проходила в мае 2019 года.