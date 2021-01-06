Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын фактически признал провал экономической политики руководства

На съезде трудовой партии Кореи он, как пишет южнокорейская газета «Чосон синбо», сказал, что показатели пятилетнего плана так и не были выполнены. Вместе с тем он подчеркнул, что КНДР за последнее пятилетие столкнулась с сильнейшими вызовами. Страна и правящая партия с достоинством справляются, — добавил северокорейский вождь. Делегаты съезда, по данным южнокорейского агентства «Ренхап», должны будут одобрить план экономического развития республики и новую стратегию в отношении США и Южной Кореи.
2021-01-06T20:04:28+03:00
2021-01-06T20:04:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 06 января 2021
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