Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын фактически признал провал экономической политики руководства

На съезде трудовой партии Кореи он, как пишет южнокорейская газета «Чосон синбо», сказал, что показатели пятилетнего плана так и не были выполнены. Вместе с тем он подчеркнул, что КНДР за последнее пятилетие столкнулась с сильнейшими вызовами. Страна и правящая партия с достоинством справляются, — добавил северокорейский вождь. Делегаты съезда, по данным южнокорейского агентства «Ренхап», должны будут одобрить план экономического развития республики и новую стратегию в отношении США и Южной Кореи.