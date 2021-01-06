Заместителем госсекретаря США может стать дипломат из российского «черного списка»

На этот пост, как пишет американское интернет-издание Politico, избранный президент США Джозеф Байден планирует выдвинуть Викторию Нуланд. Она будет отвечать за политическую работу в ведомстве. При президенте Бараке Обаме Нуланд занимала должность помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. В 2014-ом году она публично поддерживала протестующих на Евромайдане, Кремль включил ее в список лиц, которым запрещен въезд в Россию как ответ на санкции со стороны США.
2021-01-06T20:04:00+03:00
2021-01-06T20:04:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 06 января 2021
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